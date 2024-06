Luxemburg-Stadt / „Gare grooves“: Gemeinde organisiert kostenlose Konzerte im Bahnhofsviertel

Immer wieder rückt das Bahnhofsviertel in Luxemburg-Stadt wegen eher negativer Nachrichten in den Fokus. Das soll unter anderem im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Gare grooves“ anders sein, bei der die Gemeinde Luxemburg eine „gesellige und freundliche Atmosphäre“ verspricht. Immer donnerstags werden ab dem 27. Juni kostenlose Konzerte in der rue du Fort Neipperg organisiert. Musikerinnen und Musiker des städtischen Konservatoriums spielen dabei unter freiem Himmel Jazz sowie klassische, lateinamerikanische und zeitgenössische Lieder. Bis zum 15. August finden die kostenlosen Veranstaltungen an Donnerstagabenden zwischen 18.30 und 20.00 Uhr statt. Getränke und Essen gibt es laut Gemeinde im Pop-up-Store (43, rue du Fort Neipperg). (sas)