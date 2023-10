Friseur Tony Sirianni ist in Differdingen bekannt – sein Salon „Nouvel’Hair“ ebenfalls. Mit 16 Jahren begann er eine Lehre als Friseur, im Jahr 2008 erhielt er den Meisterbrief. 2005 eröffnete er „Nouvel’Hair“ in der rue Michel Rodange, Nummer 49.

Nun wurde der Friseursalon an neuer Adresse wieder eröffnet – und zwar in einem Gebäude, das eine wichtige Rolle in der Geschichte Differdingens spielt. Das Haus mit der Nummer 31 in der rue Emile Mark ist auch als Agostini-Haus bekannt. Die Familie Agostini kaufte das Anwesen vor rund zehn Jahren, unternahm umfangreiche Renovierungsarbeiten und nannte es „Maison Agostini“. Damit will sie an die verstorbenen und noch lebenden Familienangehörigen erinnern, die während vieler Jahre die Differdinger Geschäftswelt geprägt haben: mit einem Möbelhaus, einer Pizzeria und einem Tante-Emma-Laden.

Geplant ist später auch die Eröffnung eines Cafés, gleich neben dem Friseursalon. „Nouvel’Hair“ ist dienstags bis freitags von 9.00 bis 18.00 Uhr und samstags von 8.00 bis 17.00 Uhr geöffnet. Sonntags und montags ist Ruhetag.