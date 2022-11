Eine Frau ist mit ihrem Auto am Sonntag aus noch ungeklärten Gründen in der route de Broderbour in Gilsdorf von der Straße abgekommen. Das meldete die Polizei am Montag. Das Fahrzeug habe einen anderen Wagen gestreift und sei gegen eine Hausfassade geprallt. Dann fing das Auto Feuer. Die Fahrerin wurde beim Unfall lebensgefährlich verletzt. Sie wurde ins Krankenhaus gebracht, dort erlag sie allerdings ihren schweren Verletzungen.

Ein Zeuge hatte die Frau aus ihrem Auto befreit. Der Helfer verletzte sich dabei allerdings ebenfalls und kam mit Verdacht auf eine Rauchvergiftung ins Krankenhaus. Nun sucht die Polizei nach weiteren Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben oder andere „zweckdienliche Angaben“ machen können. Sie sollen sich an die Dienststelle in Diekirch unter der Telefonnummer (+352) 244 80 1000 oder per E-Mail an police.diekirchvianden@police.etat.lu melden.