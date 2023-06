Ein junger Mann ist am Samstagnachmittag in Luxemburg-Stadt von drei Unbekannten angesprochen und bestohlen worden, wie die Polizei am Montag gemeldet hat. Unter Anwendung von leichter Gewalt sei ihm das Mobiltelefon aus der Hosentasche entwendet worden – die drei mutmaßlichen Täter ergriffen anschließend die Flucht. Im Laufe der folgenden Fahndung habe eine Polizeistreife jedoch zwei Tatverdächtige ermittelt. „Das gestohlene Handy wurde bei ihnen aufgefunden und sichergestellt“, so die Polizei. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft sei einer der beiden festgenommen und am Sonntag dem Untersuchungsrichter vorgeführt worden. Gegen den zweiten Tatverdächtigen, der noch minderjährig sei, wurde ein Protokoll erstellt.