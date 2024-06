6. und 7. Juli / Fest der Hochöfen: Belval kehrt zu seinem Ursprung zurück

In zwei Wochen, am 6. und 7. Juli, steht Belval wieder zwei Tage im Zeichen seines Ursprungs. Am 6. und 7. Juli findet dort das Fest der Hochöfen statt, mit Konzerten, Ausstellungen, Workshops … und einer riesigen Seilrutsche. Eines der Highlights des Abends wird die Aufführung „Metal Sonore“ von Luc Petit & Gilbert Artman sein. Mit dabei ist auch Artmans Gruppe „Urban Sax“.