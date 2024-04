Ein Verkehrsteilnehmer ist am Sonntagabend, 31. März, zwischen 18.40 und 21.15 Uhr in Luxemburg-Stadt in ein abgestelltes Auto gefahren und hat anschließend Fahrerflucht begangen. Der Unfall ereignete sich in Höhe der place du Théâtre. Das teilt die Polizei am Dienstag in einer Pressemeldung mit. Es ist demnach nicht bekannt, ob es sich um einen Fahrer oder eine Fahrerin handelt. Ein Zeuge hat laut Polizei einen Zettel am beschädigten Fahrzeug hinterlassen.

Menschen mit Informationen zu dem Vorfall sowie der Zeuge, der den Zettel am Auto hinterlassen hat, sollen sich der Polizeidienststelle Luxemburg unter der Telefonnummer (+352) 24 44 01-000 oder per E-Mail an police.luxembourg@police.etat.lu melden.