Kurz vor Mitternacht in der Nacht auf Sonntag meldeten Zeugen der Polizei einen Autofahrer mit auffälligem Fahrverhalten auf der A6 in Richtung Hauptstadt. Die Polizei stoppte den Wagen wenig später auf der A3 in Höhe einer Baustelle in Richtung Frankreich. Der Fahrer musste einen Alkoholtest machen, der positiv ausfiel. Daraufhin brachten die Polizisten den Fahrer aufs Polizeirevier. Bei einer anschließenden Überprüfung stellten sie fest, dass das Auto nicht versichert war und der Fahrer bereits einem mehrjährigen Fahrverbot unterlag. Daraufhin nahmen die Polizisten den Fahrer auf Anordnung der Staatsanwaltschaft fest und beschlagnahmten seinen Wagen. Am Sonntagnachmittag wurde er dem Untersuchungsrichter vorgeführt.