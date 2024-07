Brillplatz / Escher Streetsoccer-Turnier

Am kommenden Wochenende ist es wieder so weit. Der Brillplatz (place de la Résistance) in Esch/Alzette wird zum Fußballfeld. Die Verantwortlichen und die vielen freiwilligen Helfer des Escher Jugendhauses organisieren nämlich das weit über die Grenzen der Minettmetropole hinaus bekannte Streetsoccer-Turnier. Gespielt wird in drei Alterskategorien (10-13, 14-17 und 18-30). Ein Spiel auf dem 15 auf 10 Meter großen Feld dauert im Prinzip zweimal vier Minuten, mit einer einminütigen Pause. Langeweile dürfte dabei kaum aufkommen. Am Samstag und Sonntag jeweils von 8.00 bis 17.00 Uhr. Eintritt frei. Weitere Informationen auf der Webseite des Jugendhauses. (Red.)