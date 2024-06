Düdelingen / Erinnerungszeremonie: Marc Zanussi lebt weiter

In den Herzen seiner Freunde und Familienangehörigen lebt Marc Zanussi weiter. Anlässlich seines 20. Todestages am Montag haben die Düdelinger Sozialisten ihres Freundes und Weggefährten gedacht. Schlicht und ohne Tamtam, mit einer Erinnerungszeremonie im Park Le’h in Düdelingen, an einem Platz, der seit 2005 seinen Namen trägt: „Place Marc Zanussi“. Erinnert wurde an den LSAP-Politiker, vor allem aber an die Integrationsfigur, die mit viel Empathie Menschen zusammenbrachte – über kulturelle und politische Grenzen hinweg –, Freundschaften schloss und förderte. LSAP-Urgesteine wie Mars Di Bartolomeo oder Alex Bodry waren am Montagabend ebenfalls anwesend, hielten sich beim Fotoshooting aber im Hintergrund.

Den Zanussi-Platz gibt es seit 2005 Foto: Marc Lazzarini