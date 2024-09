Esch / Erfolg für den Herbstmarkt

Der Herbstmarkt am Samstag in Esch scheint ein Erfolg gewesen zu sein. Bei frischem Lüftchen, aber ausgiebig Sonnenschein tummelten sich den ganzen Nachmittag über viele Menschen in der Alzettestraße. Sei es entlang der zahlreichen Verkaufsstände, auf dem Flohmarkt am Brillplatz oder auf dem Rathausplatz, wo ein kleiner Abenteuerspielplatz für Kurzweil bei den jüngsten Besuchern sorgte. Hervorzuheben ist, dass die Escher Parkhäuser am Samstag kostenlos waren. (mago)