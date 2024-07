Jubiläum / Eine Rose für „Hëllef Doheem“

Die „Lëtzebuerger Rousefrënn“ haben eine spezielle Rosensorte mit dem Namen #yeswecare gezüchtet. Diese Rose wurde dem Personal der „Stëftung Hëllef Doheem“ (SHD) gewidmet. Die Rose wurde zwar schon am 18. September 2022 getauft, doch erst vor kurzem wurde sie beim 25. Jubiläum der SHD dem Personal in symbolischer Form übergeben. Maryse Weirig-Hensel, die Präsidentin der „Lëtzebuerger Rousefrënn“, hatte bei der Taufe der Rose gesagt: „Die Rose #yeswecare soll an die großartigen Leistungen und Opfer des Gesundheitspersonals während der Pandemie erinnern.“ Die „Stëftung Hëllef Doheem“ hat mittlerweile rund 100 dieser Rosen in der Umgebung ihrer Zentren quer durch das Land gepflanzt.