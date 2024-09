„D’Geschicht vun der Uewersauer“ / Eine historische Entdeckungsreise rund um den Obersauer-Stausee

Vor kurzem wurde das Projekt „D’Geschicht vun der Uewersauer“ im Naturpark eingeweiht. Dieses historische Projekt umfasst zwölf Informationstafeln, die rund um den Stausee installiert wurden und verschiedene Aspekte der Entstehung und Auswirkungen des Obersauer-Stausees beleuchten. Die Themen der Tafeln reichen von Tourismus über den Bau der Staumauer, Landschaftsveränderungen, Stromproduktion bis hin zur Natur. Jede Tafel behandelt ein eigenes Thema und wird durch Zeitdokumente veranschaulicht, die dank der Beiträge zahlreicher geschichtsinteressierter Bewohner der Region zusammengestellt wurden. Diese Initiative hebt die großen Veränderungen hervor, die der Stausee in die Region brachte, und verdeutlicht seine Bedeutung, da er heute etwa 80 Prozent der Luxemburger Haushalte mit Trinkwasser versorgt.

Die meisten Informationstafeln befinden sich entlang des 44 km langen Wanderwegs „Circuit du Lac“ und können bei einer anspruchsvollen Wanderung besichtigt werden. Für eine bequemere Erkundung steht am Wochenende sowie an Feiertagen die Stauséi-Navette zur Verfügung, die die Wanderung in Etappen ermöglicht. Die Tafeln, deren Segel-Form und Rahmen aus robustem Holz für einen einzigartigen Wiedererkennungswert sorgen, sind in Deutsch, Französisch und Englisch verfasst. (C.)