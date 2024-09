Kleinbettingen / Einbußen bei der Getreideernte: „Mit zwei blauen Augen davongekommen“

Traditionell ziehen die Vertreter des Getreidesektors und des Landwirtschaftsministeriums im September eine Bilanz der Getreideernte. So auch am Freitag in der Mühle von Kleinbettingen. Bei der diesjährigen Getreideernte mussten die Bauern hohe Einbußen hinnehmen. Paradoxerweise fallen die Preise trotzdem weiter.