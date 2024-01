Einbrecher haben in der Nacht von Donnerstag auf Freitag zwei Mal im Großherzogtum zugeschlagen. Laut einer Pressemitteilung der Polizei sei am späten Donnerstagabend in ein Gewerbelokal in der rue des Trévires in Luxemburg-Bonneweg eingebrochen worden. „Ersten Informationen nach hatte der Täter eine Eingangstür eingeschlagen, um ins Innere zu gelangen und dort Bargeld zu entwenden“, heißt es in dem Schreiben. „Im Rahmen der umgehend eingeleiteten Fahndung konnte der Täter von einer Polizeistreife gestellt werden.“

Im weiteren Verlauf der Nacht habe es schließlich einen Einbruch in eine Tankstelle in Rümelingen gegeben. Dort haben laut Polizei offenbar mehrere Verdächtige die Eingangstür aufgebrochen und anschließend mehrere Räume durchwühlt. Danach seien sie geflüchtet. Die Spurensicherung war inzwischen vor Ort und die Ermittlungen wurden eingeleitet.