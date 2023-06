Die Polizei konnte am Samstagnachmittag eine Einbrecherin auf frischer Tat ertappen, als diese in ein Haus in der Bartringer rue des Aubépines eingedrungen war. Wie aus der Polizeimitteilung vom Sonntag hervorgeht, beschlagnahmten die Polizisten diverses „Einbrecherwerkzeug“ sowie eine mit Schmuck und Bargeld gefüllte Handtasche. Nachdem die Ordnungshüter die Einbrecherin mit aufs Kommissariat gebracht hatten, stellten sie dort fest, dass es bereits ein europäischer Haftbefehl gegen die Frau gab. Die Einbrecherin wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft festgenommen und am Sonntag dem Untersuchungsrichter vorgeführt.