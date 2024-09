Luxemburg  / Einbrecher stehlen Schmuck und Bargeld

Mehrere Täter sind am späten Mittwochnachmittag in ein Einfamilienhaus in der rue du Nord in Bissen eingedrungen. Das berichtet die Polizei am Donnerstag. Die Täter haben anschließend mehrere Räume durchwühlt und schafften es ersten Informationen nach, mit Bargeld und Schmuck zu entkommen.

Zudem wurde ein Einbruch in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses auf dem Boulevard Grande-Duchesse Charlotte in Luxemburg-Belair am Mittwoch gemeldet. Die Täter sind laut Polizeibericht ins Innere gelangt und haben Bargeld entwendet. In beiden Fällen wurden Spuren gesichert und Ermittlungen eingeleitet.