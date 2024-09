Kriminalität / Einbrecher schlagen in Eich und Differdingen zu

Einbrecher haben kürzlich im Großherzogtum ihr Unwesen getrieben. Die Polizei berichtet in ihrem Pressebulletin vom Dienstag von mehreren Fällen binnen mehrerer Stunden. Zwei Fälle wurden in dem Bulletin festgehalten: So drangen am späten Montagnachmittag Täter in ein Einfamilienhaus in der Montée Pilate in Eich ein und durchwühlten dort mehrere Räume.

In der Nacht auf Dienstag wurde zudem ein Lokal in der avenue d’Oberkorn in Differdingen von unbekannten Tätern heimgesucht. Dabei entwendeten sie Bargeld. Trotz eingeleiteter Fahndung blieb die Suche nach den Tätern erfolglos.

In beiden Fällen begab sich die Spurensicherung vor Ort und Ermittlungen wurden eingeleitet.