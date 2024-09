Esch / Drogenübergabe während Flucht: Polizei stellt verdächtigen Dealer

Eine Polizeistreife kontrollierte in der Nacht auf Dienstag einen Mann in der Escher avenue de la Gare, als dieser urplötzlich die Flucht ergriff. Die Beamten reagierten und nahmen dessen Verfolgung auf. Die Polizisten stellten den Mann schließlich in der rue de Luxembourg und brachten ihn aufs Revier, geht aus dem Polizeibulletin vom Dienstag hervor. Die Beamten hegten allerdings den Verdacht, „dass es während der Flucht zu einer Übergabe zwischen ihm und einem anderen Mann gekommen war“, heißt es weiter. Die Polizei leitete daraufhin umgehend eine Fahndung ein – mit Erfolg. So fand die Polizei bei einem weiteren Mann „mehrere weiße Kugeln“. Die Staatsanwaltschaft ordnete die Festnahme des ersten Mannes an, der am Dienstagmorgen dem Untersuchungsrichter vorgeführt wurde. Weitere Angaben zu dem zweiten Mann enthält das Polizeibulletin nicht.