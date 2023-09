Das „Centre national de l’audiovisuel“ (CNA) stand am Mittwochabend im Zeichen des 25-jährigen Bestehens des Pflegedienstes Help. Motto: „All Dag ass e gudden Dag“.

Help ist ein Pflege- und Betreuungsnetz mit zahlreichen Partnern. Heute zählt es 1.200 Mitarbeiter, hat 22 „Antennen“ landesweit und verfügt über einen Fuhrpark von 900 Autos. Die jüngste Filiale wurde 2022 auf Wemperhardt eröffnet. Help arbeitet unter anderem mit dem Luxemburger Roten Kreuz, „Doheem Versuergt“, dem „Hôpital intercommunal Steinfort“, dem „Syrdall-Heem“ und der „Uelzechtdall asbl“ zusammen. Zu Beginn, 1998, zählte der Hilfsdienst nur 30 Mitarbeiter.

Bei der Feier gingen unter anderem Mars Di Bartolomeo, Murielle Oberweis, Nico Ollinger, Fernand Bley und Henri Hinterscheid in Videobeiträgen auf die Gründungsjahre von Help ein. Reden hielten der Präsident des Verwaltungsrats und Vorsitzende der Uelzechtdall asbl, Paul Bach, Familien- und Integrationsminister Max Hahn, der Generaldirektor des Roten Kreuzes, Michel Simonis, und der Minister für Soziale Sicherheit, Claude Haagen.

Zwei Mitarbeiter von Healthcare Deloitte zeichneten im Vortrag „Base valued Care“ den Parcours von „Hector“, einem schwerbehinderten Patienten von Help, auf. Sie hatten außerdem eine Video-Konferenz mit einer Fachärztin in Stockholm organisiert, die trotz zweier Unterbrechungen viel Anklang bei den Gästen fand. Elinor Nemlander referierte über das schwedische Pflegeversicherungsmodell und eine bessere Koordinierung bei Patientenakten.

John Castegnaro posthum geehrt

„John Castegnaro haben wir sehr zu verdanken, dass Help zu dem geworden ist, was es heute ist. All das wäre ohne seinen Pioniergeist nicht möglich gewesen. Weshalb wir ihm heute posthum den Titel des ersten Ehrenpräsidenten verleihen“, so Paul Bach. Der am 3. November 1944 in Differdingen geborene John Castegnaro war Präsident der Asbl Help, des Verwaltungsrats von Editpress und der „Fédération nationale des syndicats du Luxembourg“ sowie Mitglied des Verwaltungsrats von „Objectif Plein Emploi“, beim „Lëtzebuerger Roude Kräiz“ und bei Arcelor/ArcelorMittal.

Sein Sohn Guy Castegnaro nahm, gemeinsam mit seiner Schwester Alexandra, den Ehrentitel für den im Juli 2012 verstorbenen Vater entgegen. Nach den Reden wartete der überdimensionale Geburtstagskuchen auf die Verkostung der geladenen Gäste. Am 6. Oktober findet im Kino Utopia der „Dritte Tag der Pflegenden Angehörigen“ statt. Weitere Infos unter www.aidant.lu.