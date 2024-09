ACEL-Serie (11) / Die Luxemburger in Nancy

Im elften Teil unserer Serie über die in der ACEL zusammengeschlossenen Vereinigungen Luxemburger Studenten sind wir heute rund 120 Kilometer von Luxemburg-Stadt entfernt. In Nancy, wo die Mitglieder der ELAN sich und die französische Stadt rund um den Place Stanislas kurz vorstellen.

Nancy, eine französische Kleinstadt, nur 1,5 Stunden entfernt, welche die meisten Luxemburger:innen nur aus der Ferne kennen, wenn sie über die Autobahn in ihren heiß geliebten Süden fahren. Dabei benötigt es gar keine acht Stunden Fahrt, um eine entzückende Stadt vorzufinden, in welcher an jeder Ecke der französische Charme zu spüren ist. Und genau in dieser Stadt hat eine Gruppe luxemburgischer Student:innen ihr zeitweiliges Zuhause gefunden. ELAN, wie sich diese Studierendenvereinigung nennt, besteht zurzeit aus 35 aktiven Mitgliedern, und genau diese Tatsache macht es so besonders und flößt der Gruppe ein regelrechtes Familiengefühl ein. Dazu kommt noch die Tatsache, dass aufgrund der überschaubaren Größe Nancys alle so nah aneinander wohnen, dass man sich immer spontan verabreden und Sachen unternehmen kann.

Doch abgesehen von aller Spontanität sorgt der Cercle ELAN immer für ein abwechslungsreiches Programm für seine Mitglieder, sei es in Form von Pub Crawls, Poker-Abenden, Quizrunden oder Wochenendausflügen – für alle ist jedenfalls etwas dabei. Und somit kann jeder, der neu in der Stadt ist, sich dieser kleinen Familie anschließen und sich innerhalb von wenigen Wochen vollkommen aufgehoben fühlen und zudem das Student:innenleben in allen Hinsichten entdecken.

Und da wir ja alle zum Studieren und dazulernen da sind, erlaubt diese Student:innengruppe einem, mit anderen Student:innen aus der gleichen Fachrichtung in Kontakt zu kommen und einander im Studium zu helfen und sich auszutauschen. Jedoch sind die ELANer nicht nur in Nancy unterwegs, sondern nehmen zudem an verschiedenen „Intercercles“ teil, sind auf dem „Studentenbal“ repräsentiert und lassen sich keine Gelegenheit entgehen, um mit anderen luxemburgischen Student:innen in Kontakt zu kommen. Du bist interessiert? Dann melde dich doch gerne auf Instagram bei uns: @cercle.elan.

Nancy ist jetzt nicht deine Traumstadt? Auf acel.lu/cercles und in dem neuen Guide du Futur Étudiant findest du ab dem 18. September viele weitere Städte und Fachbereiche!