Luxemburg-Stadt / Der Unterricht hat begonnen: 5.696 Kinder sind in 19 Schulen der Hauptstadt eingeschrieben

Für 62.455 Kinder stand laut aktuellen Zahlen des Ministeriums für Bildung, Kinder und Jugend am Montag in den Grundschulen von Luxemburg die Rentrée an. Unter anderem in der größten Stadt des Landes trafen die jungen Menschen so (wieder) auf ihre Schulkameradinnen und Schulkameraden. Insgesamt 5.696 Kinder sind für das aktuelle Schuljahr in einer der 19 öffentlichen Grundschulen der Hauptstadt eingeschrieben – wie die Stadtverwaltung am Montag mitteilte. Insgesamt 2.130 Kinder besuchen den Zyklus 1 und 3.566 die Zyklen 2 bis 4. Die auf 392 Klassen aufgeteilten Kinder werden in diesem und im kommenden Jahr von 552 Lehrkräften, 104 Lehrbeauftragten und 45 diplomierten Erzieherinnen beziehungsweise Erziehern begleitet.