Liga Gaart an Heem / Der Tag der offenen Gartentür

Die Liga Gaart an Heem, Luxemburgs größter Gartenverein, lädt zum 21. Tag der offenen Gartentür ein. An diesem Wochenende öffnen nämlich wieder zahlreiche Privatgärten und Gartenanlagen im ganzen Land ihre Tore für interessierte Besucher. Gartenliebhaber haben die Gelegenheit, sich von unterschiedlichen Bepflanzungen inspirieren zu lassen, wertvolle Tipps und Tricks für den eigenen Garten zu erhalten und in entspannter Atmosphäre ins Gespräch kommen. Eine vollständige Liste der teilnehmenden Gärten sowie Öffnungszeiten finden Sie auf der Webseite ctf.lu. (Red.)