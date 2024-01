Eine 30-jährige Tradition ist am 26. Dezember in Esch zu Ende gegangen. Es war einstweilen das letzte Weihnachtskonzert der Brass Band des Escher Konservatoriums in der Sankt-Joseph-Kirche. Finanzielle Ursachen spielen bei der Entscheidung eine untergeordnete Rolle.

„Eine kulturelle Tradition verabschiedet sich aus Esch“, war ein Leserbrief in der Samstagsausgabe des Tageblatt übertitelt. Darin ging es um das Weihnachtskonzert der Brass Band des Escher Conservatoire in der Joseph-Kirche. Denn das soll nach 30 Jahren das letzte an diesem Ort gewesen sein, wie Marie-Josée Harles-Herber vom Unterstützerkreis der Brass Band am Mittwoch auf Tageblatt-Nachfrage bestätigte. Allerdings seien nicht, wie im Leserbrief angedeutet, die finanziellen Forderungen des Pfarrers dafür verantwortlich, auch wenn sie eine Rolle spielen. In der Tat konnte die Brass Band früher kostenlos in der Kirche auftreten, was sich aber nun geändert habe. Die finanziellen Forderungen der Kirche für Miete, Heizung und Beleuchtung seien stark gestiegen und einen anderen Saal bekomme die Brass Band in Esch nicht. So gab es u.a. eine Absage des Theaters.

Die Brass Band des Escher Konservatoriums Foto: Conservatoire de la ville d’Esch

Hauptursache aber ist, dass es für die Organisatoren immer schwieriger wird, namhafte Solisten für einen Auftritt am zweiten Weihnachtstag zu verpflichten. Vor zwei Wochen war das die österreichische Trompeterin Salina Ott, im Jahr zuvor der Franzose Marc Geujon. Auch hätten sich viele der 33 bis 37 Mitglieder der Brass Band sowie die freiwilligen Helfer mehr Flexibilität rund um die Weihnachtstage und Ferien gewünscht, wie Marie-Josée Harles-Herber erklärt.

Also wurde einstweilen entschieden, den traditionellen kirchlichen Auftritt am zweiten Weihnachts-Feiertag durch ein Adventskonzert einige Wochen früher zu ersetzen. Das wird in diesem Jahr am Sonntag, den 8. Dezember 2024 im „Artikuss“ in Zolwer stattfinden.

Beim Wiederanfang 2022 nach zweijähriger Pandemie-Pause war die Kirche zum Weihnachtskonzert gut zur Hälfte gefüllt, während die Veranstaltung 2023 vor 10 Tagen mit rund 400 Besuchern ausverkauft war. Wie es über 2024 hinaus weitergeht, darüber wird noch zu reden sein, unterstreicht Harles-Herber.

Die Brass Band der Escher Musikschule feiert momentan ihr 50-jähriges Bestehen. Im Zeichen dieses Geburtstags stand auch das Weihnachtskonzert. Der Abschluss der Feierlichkeiten wird am 24. März in der Philharmonie mit dem Galakonzert unter dem Motto „Celebrating Brass“ stattfinden. Die Brass Band wurde 1973 vom damaligen Direktor des Escher Konservatoriums Fred Harles gegründet. Harles stand bis 2007 am Dirigentenpult, ehe er von Guy Conter abgelöst wurde. Seit 2016 führt Claude Schlim die Band an.