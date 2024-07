Luxemburg-Stadt / Das „City Open Air Cinema“ hat begonnen

In Luxemburg-Stadt kann man sich wieder Filme unter freiem Himmel ansehen. Denn dort fand am Donnerstagabend mit dem US-amerikanischen Streifen „Challengers“ der Auftakt zum „City Open Air Cinema“ statt. Noch bis zum 1. August werden auf dem „Knuedler“ unter anderem „Barbie“, „Casablanca“ oder „Mission: Impossible“ gezeigt – kostenlos. Eine Reservierung für die von der städtischen „Cinémathèque“ präsentierten Vorstellungen ist nicht notwendig, allerdings gilt das Prinzip: „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst.“ Die Filme beginnen täglich bei Sonnenuntergang gegen 21.30 Uhr und werden in der Originalfassung mit französischen Untertiteln gezeigt. Informationen zum Programm gibt es unter vdl.lu. (sas)