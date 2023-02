Am 25. und 26. Februar 2023 findet bereits zum 40. Mal das „Festival des migrations, des cultures et de la citoyenneté“ statt, der traditionelle Treffpunkt der zahlreichen Kulturen in Luxemburg. Als „ein Ort des Engagements und der Solidarität“ verstehen die Organisatoren das Festival. Nach den Pandemie-Jahren kann dieses Jahr der sesshafte Charakter in der LuxExpo mit etwa 400 Ständen diverser Vereinigungen wiederbelebt werden. Die 40. Ausgabe wird auch um einen neuen Raum erweitert, der als „Dorf“ gestaltet ist, ein Ort, an dem die üblichen Bürgerdebatten und literarischen Begegnungen des Festivals, aber auch zahlreiche Residenzen mit spielerischen und kreativen Installationen stattfinden.

Seit über zwanzig Jahren bildet die Buch- und Kulturmesse das Herzstück des Festivals. An Ständen mit lusophoner, hispanischer, afrikanischer, deutschsprachiger, französischsprachiger, katalanischer, polnischer, italienischer, luxemburgischer und galizischer Literatur finden öffentliche Begegnungen mit Schriftstellern und Dichtern aus diversen Ländern statt: Carmen Camacho (Spanien), Radosław Rak (Polen), Maria Inês Almeida (Portugal), João Tordo (Portugal), José Luís Correia (Portugal – Luxemburg), Elodie Fradet (Frankreich), C. L.P. Elliott (Frankreich), Faiz Softic (Bosnien-Herzegowina und Luxemburg), Davide Rossi (Italien), Carla Pais (Frankreich), Viara Timtcheva (Bulgarien – Luxemburg), Vasco Espírito Santo (Portugal), Manuel da Costa (Guinea-Bissau), Cristiana Catchia (Guinea-Bissau – Portugal), Carlos Sanz Díaz (Spanien), Artur Furtado (Portugal) und noch andere mehr. Darüber hinaus werden etwa 60 Schriftsteller für Signierstunden an den Ständen ihrer Verleger oder Buchhändler anwesend sein.

Parallel dazu findet seit mehreren Jahren das Kunstmeeting „ARTSManif“ statt, und was wäre das „Festival des migrations“ ohne Musik. „African Vibes“ heißt es am Samstag ab 17.00 Uhr, wenn fünf Gruppen aus Luxemburg und der Großregion Einblicke in den musikalischen Reichtum der afrikanischen Kulturen geben.

Das Festival findet am Samstag, dem 25. Februar von 12.00 bis 0.30 Uhr und am Sonntag, dem 26. Februar von 12.00 bis 20.00 Uhr in der LuxExpo auf Kirchberg statt. Das komplette Programm finden Sie unter festivaldesmigrations.lu.