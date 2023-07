Am vorigen Montag fand die letzte Gemeinderatssitzung in der Hauptstadt in „alter Besetzung“ statt. Bei einem kleinen Ehrenempfang wurde den scheidenden Gemeinderäten und Gemeinderätinnen von Bürgermeisterin Lydie Polfer für ihr Engagement gedankt. Auf dem Foto von links nach rechts: Mathis Prost (DP), Claudine Konsbrück (CSV), Héloïse Bock (DP), Isabelle Wiseler-Lima (CSV), Françoise Deutsch (DP), Marceline Goergen (parteilos), Lydie Polfer (DP), Tom Krieps (LASP), Cathy Fayot (LSAP), Simone Beissel (DP), Laurent Mosar (CSV), Ana Correia da Veiga („déi Lénk“) und Guy Foetz („déi Lénk“).