„Kino beim Schlass“ / Blockbuster unter freiem Himmel

Vom 5. bis 9. September organisiert die Gemeinde Sanem die vierte Auflage des „Kino beim Schlass“. Die Filmvorführungen starten nach Einbruch der Dunkelheit, um 20.30 Uhr. Der Eintritt ist für alle Vorstellungen kostenlos. Jeder kann sich seine eigene Sitzmöglichkeit mitbringen. Die Veranstalter werden jedoch auch Strandkörbe sowie Liegestühle zur Verfügung stellen. Diese sind jedoch begrenzt. Hier gilt allerdings das Prinzip „first come, first served“. Mit „Despicable Me 4“ und „The World of Imaginary Friends“ werden auch dieses Jahr wieder sehr aktuelle Hollywoodfilme gezeigt. Actionfans werden bei „Bad Boys 4: Ride or Die“ mit Will Smith und Martin Lawrence sicherlich voll auf ihre Kosten kommen. Zum Abschluss des Open-Air-Kinos läuft der Horrorfilm „A Quiet Place: Day One“. (Red.)