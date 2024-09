Schließung / BiBim: Koreanische Küche geht, vietnamesische kommt

Reis mit Tofu, Schweine- oder Rindfleisch inklusive sechs unterschiedlichen Gemüsesorten. Wer Lust auf diese einfache und dennoch gesunde Mahlzeit hatte, für den war das koreanische Restaurant BiBim auf Belval die richtige Adresse. Nach sieben Jahren hat das BiBim nun Ende August für immer geschlossen. Yujin, die ehemalige Betreiberin, gab „persönliche Gründe“ für diesen Schritt an. „Es war keine leichte Entscheidung, doch wir sind sehr dankbar für die Unterstützung der Gäste über die vergangenen Jahre. Viele von Ihnen kamen ins Restaurant, um eine letzte Mahlzeit zu sich zu nehmen und sich persönlich von uns zu verabschieden. Diese herzlichen Worte und besten Wünsche haben uns tief berührt“, teilte das alte Team in den sozialen Medien mit.

Die Reaktion der Kundschaft ließ nicht lange auf sich warten. Zahlreiche ehemalige Kunden bedauerten die Schließung zutiefst. Andere schrieben noch ein letztes Mal ihr Lieblingsgericht an die Pinnwand. „Ich habe die Nachricht von einem Freund erfahren, der weiß, wie ich eure Nudeln mit Tofu und den Zitronentee liebe. Ich werde sie vermissen“, schrieb einer der Kunden. Andere wünschten der Ex-Betreiberin alles Gute für die Zukunft. „Viel Glück für dein nächstes Abenteuer, Yujin, und danke für all die köstlichen Mahlzeiten“, so ein weiterer Nutzer.

Die Räumlichkeiten des Restaurants in direkter Nachbarschaft zur Universität werden jedoch nicht lange leer stehen. In den kommenden Wochen wird dort nämlich ein Restaurant, das vietnamesische Spezialitäten serviert, öffnen. (AH)