In Rollingen hat sich am späten Mittwochabend gegen 23.30 Uhr ein Auto überschlagen. Das teilte die Polizei am Donnerstag in einer Pressemitteilung mit. „Ersten Informationen nach hatte dabei ein Fahrer sein Fahrzeug mit überhöhter Geschwindigkeit durch die route de Luxembourg gesteuert“, heißt es in dem Schreiben. „Als er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, streifte er zuerst zwei Fahrzeuge, die am Seitenstreifen abgestellt waren und kollidierte anschließend mit zwei weiteren Pkws.“ Durch die Kollision überschlug sich das Auto und blieb auf dem Dach liegen. Der leicht verletzte Fahrer sei zur Kontrolle ins Krankenhaus gebracht worden. Ein Alkoholtest ergab, dass er getrunken hatte. Daraufhin wurde sein Führerschein eingezogen – zudem war das Fahrzeug laut Polizei nicht versichert.