Die Ausfahrt auf der A1 zur „Aire de Wasserbillig“ in Richtung Luxemburg-Stadt wird vom Samstag, 23. März gegen 21.30 Uhr bis Sonntag, 24. März gegen 22.00 Uhr gesperrt sein. Grund ist die Erneuerung der Deckschicht auf der Raststätte. Das hat die Straßenbauverwaltung in einer Pressemitteilung am Dienstag bekannt gegeben. Die Umleitung erfolgt über die Anschlussstelle und den Kreisverkehr in Mertert.

Auch auf der A3 kommt es am Wochenende zu einer Sperrung. Vom Freitag, 22. März gegen 21.00 Uhr bis zum Montag, 25. März gegen 4.00 Uhr wird der Verkehr zwischen dem Grenzübergang Zoufftgen und der luxemburgisch-französischen Grenze in eine Richtung gesperrt. Der Verkehr wird über den Gegenverkehr auf einer Spur pro Richtung umgeleitet, meldet die Straßenbauverwaltung. Hier gilt für die Zeit der Sperrung Tempo 70.