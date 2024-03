Das Luxembourg City Tourist Office (LCTO) veranstaltet vom 30. März bis zum 16. April eine Oster-Safari in der Hauptstadt.

Kinder im Alter von vier bis zwölf Jahren werden mit ihren Eltern während einer zweistündigen Führung durch die Innenstadt begleitet. Dabei sollen sie nach den vielen versteckten Tieren, darunter Löwen, eine Eidechse und ein Einhorn, an den unterschiedlichsten Stellen in der Stadt suchen. Zum Anlass von Ostern wird die Suche auf ein besonderes Tier erweitert: So müssen die Kinder über die Ostertage nach „Péckvillercher“ suchen. Alle wichtigen Informationen gibt es beim LCTO.