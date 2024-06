Oberkorn / Aquasud gibt kostenlose Tipps im Rettungsschwimmen

Wenn dann endlich gutes Wetter herrscht, ist ein Besuch im Schwimmbad genau das Richtige. Damit das Vergnügen nicht nur angenehm, sondern auch sicher bleibt, gilt es als Schwimmer oder als Begleitpersonal einige Verhaltensregeln zu kennen. Welche das sind, darauf macht am kommenden Wochenende das Aquasud in Oberkorn aufmerksam. Die Veranstaltung dauert an beiden Tagen jeweils von 16.00 bis 18.30 Uhr. Sie ist kostenlos und richtet sich an alle Altersgruppen. Geboten werden ein Animationsprogramm, interaktive Workshops, praktische Tipps und Demonstrationen, beispielsweise wie man sich selbst oder andere Personen im Falle von Gefahr im Wasser retten kann. Alle Übungen werden vom Rettungsschwimmerteam durchgeführt. Weitere Informationen: aquasud-differdange.lu.