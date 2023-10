Wer gerne auf die Suche nach Schätzen aus zweiter Hand geht, darf sich freuen. Denn die Gemeinde Luxemburg veranstaltet am Wochenende einen Kleiderflohmarkt sowie eine Bücherbörse.

Jedes Jahr landen Bücher, aber auch Kleidung in gutem Zustand in der Mülltonne. Um dagegen vorzugehen, veranstaltet die Gemeinde Luxemburg am Sonntag einen Kleiderflohmarkt samt Bücherbörse im „Schluechthaus“ in Hollerich. Verkauft werden zum einen Kleidungsstücke für Erwachsene, Jugendliche und Kinder, aber auch Schuhe und Modeaccessoires. Zum anderen wird es eine große Bücherbörse mit Literatur – laut Gemeinde – „zum Schnäppchenpreis“ geben. Der Erlös wird für einen guten Zweck gespendet.

Der Kleider-Secondhandmarkt und die Bücherbörse beginnen am Sonntag um 10 Uhr und werden bis 16 Uhr gehen. Der Eintritt zur Veranstaltung in der rue de l’Abattoir ist kostenlos. Vor Ort wird man sich an Foodtrucks mit Essen und Getränken versorgen können. In Zukunft werden auf dem Gelände des ehemaligen Schlachthofs auch weitere Veranstaltungen stattfinden. Mehr Informationen dazu gibt es unter schluechthaus.vdl.lu.