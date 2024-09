Luxemburg / Alkoholtests bei zwei Fahrern positiv – Polizei zieht jedoch keine Führerscheine ein

Die Polizei hat am Donnerstagabend an drei Stellen im Zentrum des Landes Alkoholkontrollen durchgeführt. Zum einen in der hauptstädtischen rue de Trèves von 18.00 bis 19.00 Uhr und in der route d’Esch von 20.00 bis 21.00 Uhr. Auch in Alzingen auf der route de Thionville kontrollierten die Beamten Autofahrer von 22.00 bis 23.00 Uhr. Wie aus dem Polizeibulletin vom Donnerstag hervorgeht, kontrollierten die Beamten 255 Autofahrer – bei zweien fiel der Alkoholtest positiv aus. Die Streife stellte anschließend beiden Fahrern eine gebührenpflichtige Verwarnung aus. Den Führerschein musste niemand abgeben.