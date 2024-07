Esch / Abitur im LGE: Ehre, wem Ehre gebührt

Ehre, wem Ehre gebührt. Das gilt natürlich besonders auch für die Schülerinnen und Schüler der Abiturklassen, die in diesen Tagen ihr Abschlussdiplom bekommen. Das war am Dienstagabend für jene der Fall, die im „Lycée de garçons Esch“ (LGE) mit Erfolg abgeschlossen haben. Weitere Schulen werden folgen. 114 an der Zahl sind es dieses Jahr im LGE. Diplomüberreichung war nicht im Gymnasium selbst, sondern in festlichem Rahmen im großen Saal der Universität auf Belval. „All Guddes fir är Zukunft“ stand groß auf der Leinwand zu lesen. In der Tat. Das Abi-Diplom ist Schluss und Anfang zugleich. Studium? Arbeit? Oder erst mal ein „Sabbatical“, eine Auszeit? Letzteres wird offensichtlich immer beliebter, besonders in Kombination mit einem Benevolat im Ausland. Beispielsweise Schildkrötenpflege in Griechenland. Nun denn, in dem Sinne auf jeden Fall alles Gute für die Zukunft.

Foto: LGE