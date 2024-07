Lasauvage / 447 Personen unterschrieben Petition gegen Fischweiher-Projekt

Der Differdinger Schöffenrat möchte den „Kirchweier“ in Lasauvage für den Angelsport öffnen, was aber lange nicht allen Anwohnern gefällt. Vor zwei Wochen, am 26. Juni, hatte die Lokalsektion von „déi gréng“ zu einer Protestaktion vor Ort aufgerufen und eine Petition gegen das Projekt gestartet. Gestern hatten den Initiatoren zufolge 447 Personen die besagte Petition unterschrieben.

Auf einen Kritikpunkt, der bei der Protestkundgebung laut wurde, nämlich dass die Gemeinde wenig kommuniziere, hat der Schöffenrat nun reagiert. Am kommenden Montag, 15. Juli, lädt er zu einem „Biergeraustausch“ nach Lasauvage in den Festsaal. Beginn: 19.30 Uhr.