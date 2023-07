Am Samstag findet die zweite Auflage der Kidical Mass in Esch statt. Kidical Mass ist, wenn man so will, die Kinderversion der Raddemonstrationen „Critical Mass“. Es handelt sich also um eine organisierte Fahrradtour für Kinder, wobei Erwachsene als Sicherheitsposten fungieren. Dadurch soll auf die Bedürfnisse der jungen Fahrradfahrer, wie zum Beispiel sichere Radwege, aufmerksam gemacht werden. In Esch fand im vergangenen Jahr die große Premiere statt. Am Samstag kommt es nun zur zweiten Auflage. Start ist um 11.00 Uhr vor der Dellhéicht-Grundschule, eine gute Stunde später versammeln sich die Teilnehmer am Bridderhaus für ein gemeinsames Picknick. (P.M.)