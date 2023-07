Am 12. November 2022 feierte die „Harmonie municipale Bascharage“ ihr 150. Jubiläum. Die Festlichkeiten beschränken sich nicht nur auf einen Tag, sondern dauern bis zum 3. Dezember 2023. Dieses Wochenende steht ein volles Programm an.

Es beginnt am 7. Juli mit einer „Soirée musicale James Bond“ im passenden Dresscode. Wer teilnehmen möchte, muss sich beim Musikverein anmelden. Am 8. Juli geht es weiter mit „Feel the beat“, einem Konzert der Perkussionsgruppen aus Käerjeng und Grevenmacher. Zum Abschluss, am 9. Juli, begleitet der Musikverein die „Séance académique“.