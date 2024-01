Bei einer Zwangsversteigerung wurden am Dienstag 15.000 Euro für die gesamte Kleiderkollektion eines insolventen Geschäftes geboten. Die vielen Schnäppchenjäger gingen jedoch leer aus.

Am Dienstagmorgen wurde das Inventar eines insolventen Kleidergeschäftes im Belval Plaza zwangsversteigert. 50 bis 70 Personen waren gekommen, um vielleicht ein paar Schnäppchen zu ersteigern. Insgesamt 30 Minuten durften sich alle Anwesenden das gesamte Inventar ansehen. „Ich bin hier, um günstige Schuhe für meine Tochter zu ersteigern“, erzählte ein Mann mittleren Alters dem Tageblatt.

Doch diejenigen, die darauf gehofft hatten, vielleicht ein paar günstige Einzelstücke ergattern zu können, wurden schnell enttäuscht. Es wurde nämlich nur ein einziges Gebot abgegeben: 15.000 Euro für das gesamte Inventar. Zu bezahlen an Ort und Stelle, und zwar in bar. „Wir wollen am schnellsten das meist mögliche Geld einnehmen. Aus diesem Grund versteigern wir nie Einzelteile, sondern nur gesamte Kollektionen“, erklärte der Gerichtsvollzieher. Der erfolgreiche Bieter darf sich nun über die alten Kollektionen von Fred Perry, Lacoste oder Lyle and Scott freuen. Darunter Schuhe, Jacken, Pullover. Er muss sich nun so schnell wie möglich um die Abholung der Kleider kümmern. Nach der vollständigen Räumung des Geschäftslokals werden die Geschäftsräume weitervermietet.