„Gaart an Heem“ / 100 Jahre „Coin de terre et du foyer“ Petingen

Die Idee der Kleingärtnerbewegung hat eine lange Tradition in Luxemburg. 1928 wurde die Liga „Garten und Heim“ (CTF) gegründet. Drei bestehende Vereinigungen, „Coin de terre et du foyer“, „Cercle horticole“ und „Amis de la fleur“, wurden damals zusammengelegt. Am vergangenen Wochenende hat der 1924 gegründete „Coin de terre et du foyer“ aus Petingen nun das 100. Jubiläum gefeiert. Mit offiziellem Empfang, Umtrunk, gemeinsamem Mittagessen und einer Ausstellung, die alle Anwesenden in Erinnerungen schwelgen ließ. Laut Webseite (ctf.lu) zählt die nationale Vereinigung landesweit insgesamt 97 Sektionen mit rund 15.600 Mitgliedern. Die Liga CTF ist seit Februar 1993 eine staatliche anerkannte Naturschutzvereinigung. Hauptziel ist nach wie vor die Förderung des Garten- und Obstbaus als Freizeitbeschäftigung. (Red.)