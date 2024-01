Die Fotografin Jessica Theis war mit zwei Projekten an Esch2022 beteiligt: „Spieglein, Spieglein“ und „1.001 Tonnen“. Letzteres wurde am Dienstag im Bürgerzentrum in Luxemburg-Stadt eröffnet. Bei der Wanderausstellung dreht sich alles um illegale Müllentsorgung in der Natur. 1,6 kg „wilder“ Abfall werden pro Einwohner und pro Jahr in Luxemburg deponiert. Das macht, multipliziert mit der Einwohnerzahl, rund 1.001 Tonnen pro Jahr. Die Idee zu der Ausstellung bekam Jessica Theis nach einer Fernseh-Reportage über Müll. Diese nackten Zahlen schockierten sie dermaßen, dass sie das Thema fotografisch aufarbeiten wollte. Die Ausstellung kann noch bis zum 23. Februar während der Öffnungszeiten des Bürgerzentrums besichtigt werden. Der Eintritt ist kostenlos.