„Größte Protestaktion seit Beginn Kriegs“ / Zehntausende demonstrieren in Tel Aviv gegen israelische Regierung

Zehntausende haben in Tel Aviv gegen Premierminister Netanjahu demonstriert – und Neuwahlen gefordert. Der Protest, laut eigenen Angaben die größte Aktion seit Beginn des Gaza-Kriegs, richtet sich gegen den Umgang des Regierungschefs mit der Krise und seine rechtsextremen Koalitionspartner.

Zehntausende Menschen haben in Tel Aviv gegen die israelische Regierung von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu demonstriert und Neuwahlen gefordert. Die Organisatoren gaben die Zahl der Demonstranten am Samstagabend mit mehr als 150.000 an und sprachen von der größten Protestaktion seit Beginn des Gaza-Kriegs vor achteinhalb Monaten. Angesichts einer befürchteten Eskalation auch an der Grenze zum Libanon reiste Israels Verteidigungsminister Yoav Gallant am Sonntag nach Washington.

Bei dem Protest in Tel Aviv trugen viele Teilnehmer Schilder mit der Aufschrift „Verbrecher-Ministerpräsident“ und „Stoppt den Krieg“. Der frühere Inlands-Geheimdienstchef Yuval Diskin bezeichnete Netanjahu in einer Ansprache als „schlechtesten Regierungschef“ in der Geschichte des Staates Israels.

Viele Israelis werfen Netanjahu vor, aus Rücksicht auf seine rechtsextremen Koalitionspartner Verhandlungslösungen für eine Waffenruhe zu verzögern und damit die Rückkehr der von der Hamas verschleppten Geiseln im Gazastreifen aufs Spiel zu setzen.

Beispielloser Angriff auf Israel

Der Krieg war am 7. Oktober durch den beispiellosen Großangriff der Hamas auf Israel ausgelöst worden, bei dem islamistische Kämpfer nach israelischen Angaben 1194 Menschen töteten und 251 Menschen als Geiseln in den Gazastreifen verschleppten. Als Reaktion geht Israel seither massiv militärisch im Gazastreifen vor. Nach Angaben des von der Hamas kontrollierten Gesundheitsministeriums, die nicht unabhängig überprüft werden können, wurden dabei bislang mehr als 37.590 Menschen getötet.

Bei den Gesprächen mit US-Regierungsvertretern werde er „die Entwicklungen im Gazastreifen und im Libanon erörtern“, sagte Verteidigungsminister Gallant vor seinem Abflug nach Washington. Israel sei auf alle Maßnahmen vorbereitet, die im Gazastreifen, im Libanon und in weiteren Gebieten erforderlich sein könnten. „Unsere Treffen mit US-Vertretern sind für diesen Krieg von entscheidender Bedeutung“, sagte Gallant.

Irritationen zwischen Biden und Netanjahu

Zwischen der Regierung von US-Präsident Joe Biden und Netanjahu hatte es zuletzt Irritationen gegeben. Am Donnerstag hatte das Weiße Haus verärgert auf Kritik Netanjahus an Verzögerungen bei US-Rüstungslieferungen für den israelischen Militäreinsatz im Gazastreifen reagiert. Netanjahu hatte gesagt, dass er zwar den US-Beistand in dem Krieg zu schätzen wisse. Doch nannte er es zugleich „unfassbar“, dass Washington in den vergangenen Monaten „Waffen und Munition für Israel zurückgehalten“ habe.

Nach Angaben der US-Regierung wurde jedoch lediglich eine US-Lieferung von 900-Kilo-Bomben für Israel gestoppt. Bidens Sicherheitsberater Jake Sullivan hatte dies im Mai mit Sorgen begründet, dass diese Bomben „auf dicht bevölkerte Städte abgeworfen“ werden könnten.

Netanjahu äußerte nun die Hoffnung auf eine Klärung der Angelegenheit. Vor etwa vier Monaten sei „ein dramatischer Rückgang der Waffenlieferungen aus den USA nach Israel zu verzeichnen“ gewesen, sagte er am Sonntag bei einer Kabinettssitzung. „In Anbetracht dessen, was ich in den vergangenen Tagen gehört habe, hoffe und glaube ich, dass dieses Problem in naher Zukunft gelöst werden wird.“

Hisbollah feuert zusätzlich Raketen ab

Seit Beginn des Krieges vor mehr als achteinhalb Monaten feuert auch die vom Iran unterstützte und mit der Hamas verbündete Hisbollah nahezu täglich Raketen und Drohnen auf Israel ab. Zehntausende Menschen im Norden Israels mussten seither ihre Häuser verlassen. Israel reagiert auf den Beschuss verstärkt mit Angriffen auf Hisbollah-Stellungen im Südlibanon. Zuletzt hatten beide Seiten ihre Drohungen hinsichtlich einer Ausweitung der Kämpfe verschärft.

Am Sonntag meldete die Hisbollah dann den Start einer „mit Sprengstoff beladenen Drohne“ in Richtung Israel. Dies sei eine „Vergeltung“ für einen israelischen Angriff vom Vortag. Ihrer Erklärung in Online-Netzwerken fügte die Schiiten-Miliz ein neues Video hinzu, das angeblich die Koordinaten strategischer Positionen in Israel in Raketenreichweite zeigt.

Bereits fünf Tage zuvor hatte die Hisbollah ein ähnliches Video veröffentlicht und Israel mit einer großflächigen Offensive gedroht: Nach Angaben der Miliz zeigte es Drohnenaufnahmen von wichtiger Militär- und Energieinfrastruktur in Israels drittgrößter Stadt Haifa.