Der Sieg von Donald Trump bei der Vorwahl in Iowa hat niemanden überrascht. Er zeigt, wie sehr er die Republikanische Partei im Griff hat und liefert Hinweise auf den bevorstehenden Präsidentschaftswahlkampf. Aus der ersten Vorwahl, bei der Trumps Unterstützer der bitteren Kälte trotzten, um dem Ex-Präsidenten einen deutlichen Sieg zu verschaffen, lassen sich fünf Lehren ziehen.

Trump ist Chef der Republikanischen Partei

Es war das erste Mal, dass Trump sich seit seinem chaotischen Auszug aus dem Weißen Haus im Jahr 2021 dem Wählerwillen stellen musste, und das Ergebnis ist eindeutig: Es ist immer noch Trumps Republikanische Partei.

Etwas mehr als die Hälfte der „Caucus“-Teilnehmer stimmte für den 77-jährigen Trump. Und Befragungen vor Ort zeigten, dass er in der Partei breite Unterstützung genießt – auch bei der religiösen Rechten. Konservative Christen standen Trump zunächst skeptisch gegenüber wegen der Vorwürfe sexueller Belästigung und eines Stelldicheins mit einem Pornostar. Sie konnten sich jedoch für Trump erwärmen, nachdem drei von ihm ernannte Oberste Richter mit das Recht auf Abtreibung gekippt hatten.

„Trump ist der Kandidat, der die Republikanische Partei dominiert, und die erste Vorwahl bestätigt diese Realität“, sagte Julian E. Zelizer, Geschichtsprofessor an der Universität Princeton.

Wer ist auf Platz zwei?

Die Vorwahlen stehen erst am Anfang, Floridas Gouverneur Ron DeSantis und Trumps ehemalige UN-Botschafterin Nikki Haley ringen im Kampf um die parteiinterne Präsidentschaftskandidatur um Platz zwei. DeSantis landete in Iowa mit 21 Prozent zwar auf dem zweiten Platz, aber immer noch 30 Prozentpunkte hinter Trump. Und für Haley, die in Iowa respektable 19 Prozent erhielt, sind die Bedingungen im nordöstlichen Bundesstaat New Hampshire erfolgversprechender, wo als nächstes gewählt wird.

Haley gilt als die moderateste der drei republikanischen Topkandidaten und legte in New Hampshire in Umfragen gegenüber Trump zu. In der Nacht zum Dienstag kündigte sie an, DeSantis kommende Woche in New Hampshire hinter sich zu lassen – genauso wie in ihrem Heimatbundesstaat South Carolina.

Sowohl DeSantis als auch Haley behaupten, sie seien die Zukunft der Republikanischen Partei und haben dabei mutmaßlich die Präsidentschaftswahl 2028 im Blick.

Juristische Probleme?

Könnten Trumps vielfältige Probleme mit der Justiz den ehemaligen Immobilienmogul in diesem Jahr belasten? Offensichtlich nicht, darauf deutet jedenfalls das Ergebnis in Iowa hin.

Trump ist in vier Fällen angeklagt, aber keiner hat seiner Beliebtheit bei den Parteimitgliedern geschadet. Im Gegenteil. Laut Umfragen des Senders CNN halten die meisten republikanischen Vorwahl-Teilnehmer, darunter fast drei Viertel Trump-Wähler, ihn selbst im Falle einer Verurteilung als Präsident für geeignet.

Trump, gegen den am Dienstag ein weiterer Prozess in New York beginnen sollte, macht vielmehr die Klagen gegen ihn zum Wahlkampfthema und stellt sich als Opfer einer „Hexenjagd“ der Demokraten dar.

Ist mit dem Wahlsieg in Iowa schon alles klar?

Noch nicht. Trumps haushoher Sieg in Iowa verleiht seinem Wahlkampf Schwung, doch die dortigen Vorwahlen sind eigentümliche Veranstaltungen, die nicht zwangsläufig auf das ganze Land übertragbar sind. „Ich kenne keinen einzelnen Analysten, der nicht mit Trumps Sieg in Iowa gerechnet hat. Es ist schwer republikanisch und evangelikal“, sagte Larry Sabato, Politikwissenschaftler an der Universität von Virginia, der Nachrichtenagentur AFP. „New Hampshire wird sehr viel interessanter.“

Der US-Bundesstaat an der Grenze zu Kanada hält am 23. Januar die Vorwahlen ab. Trumps Favoritenstatus ist dort umstritten, Haley gilt als moderate Alternative und liegt in einer Umfrage der Webseite „RealClearPolitics“ nur 14 Punkte hinter Trump.

Biden macht sich bereit

Amtsinhaber Joe Biden, der die Unterstützung seiner Partei genießt, dürfte im August als Kandidat der Demokraten nominiert werden – und zwar ungeachtet der Kritik an seinem hohen Alter. Der 81-Jährige bereitet sich bereits auf eine Wiederholung des Duells von 2020 vor und kommentierte den Ausgang der Vorwahl der Republikaner in Iowa mit den Worten, Trump sei nun der „klare Spitzenkandidat auf der anderen Seite“.

Bidens Kampagne für eine Wiederwahl ist finanziell gut aufgestellt: Am Montag teilte sein Wahlkampfteam mit, es habe bereits rekordverdächtige 117 Millionen Dollar (knapp 107 Millionen Euro) in der Wahlkampfkasse. Ein beträchtlicher Vorteil in einem Land, das für seine teuren Präsidentschaftswahlkämpfe bekannt ist.

Für den republikanischen Politikberater Mike Madrid ist Biden „der große Gewinner“ der ersten Vorwahl: „Er bekommt den Kandidaten, den er will: Trump.“