Der Wandel im Iran ist „unumkehrbar“ – das schrieb die am Freitag mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnete iranische Menschenrechtsaktivistin Narges Mohammadi in einem am 14. September veröffentlichten Interview mit der Nachrichtenagentur AFP. Aus ihrer Zelle im berüchtigten Ewin-Gefängnis in Teheran heraus beantwortete Mohammadi schriftlich Fragen zur politischen Lage im Iran, der jüngsten Protestbewegung und ihrem persönlichen Schicksal nach Jahren im Gefängnis.