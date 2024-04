In Teheran haben sich am Freitag Tausende Iraner zum Gedenken an die sieben iranischen Militärs versammelt, die bei einem Israel zugeschriebenen Luftangriff auf das iranische Konsulat in Damaskus getötet wurden. Die Demonstranten skandierten „Tod für Israel“ und „Tod für Amerika“.

Die Zeremonie fand am sogenannten Al-Kuds-Tag statt. Al Kuds ist der arabische Name für Jerusalem. Der Aktionstag wird seit der Islamischen Revolution im Iran 1979 alljährlich am letzten Freitag des Fastenmonats Ramadan begangen und richtet sich gegen die Existenz Israels. Auch in anderen Ländern wie Syrien und dem Libanon fanden Kundgebungen statt.

Der Trauerzug durch das Zentrum Teherans ging ohne Zwischenfälle vonstatten. Die Menschenmenge schwenkte iranische sowie Palästinenserfahnen und Flaggen der libanesischen Hisbollah-Miliz. Auf einem Plakat wurde eine Äußerung des geistlichen Oberhaupts des Irans, Ajatollah Ali Chamenei, aufgegriffen: „Wir werden das bösartige zionistische Regime dazu bringen, dieses Verbrechen zu bereuen.“

Der Chef der Revolutionsgarden, Hossein Salami, bekräftigte in einer Rede die Entschlossenheit Teherans, Israel für den Angriff in Syrien zu „bestrafen“. Israel könne den Folgen „des von ihm begangenen Bösen nicht entgehen“, sagte Salami. Das Land „weiß genau, was passieren wird“. „Das zionistische Regime ist heute dank der künstlichen Beatmung durch Amerika am Leben“, fuhr Salami fort. Werde diese Unterstützung abgesetzt, „bricht es zusammen– und das ist nicht mehr weit entfernt“.

Zunehmende Spannungen

Laut Berichten der Nachrichtenagentur Fars war auch Siad Nachala vor Ort, der Chef der militanten Palästinenserorganisation Islamischer Dschihad, die an der Seite der radikalislamischen Hamas kämpft. Präsident Ebrahim Raisi und dessen Vorgänger Hassan Ruhani waren nach Berichten von Lokalmedien ebenfalls anwesend. Das iranische Staatsfernsehen zeigte Bilder von weiteren Versammlungen in Städten wie Maschhad im Nordosten des Irans, Kom im Zentrum sowie Sanandadsch und Schahrekord im Westen.

Seit dem Angriff auf das iranische Konsulat in der syrischen Hauptstadt Damaskus am Montag haben die Spannungen zwischen Israel und dem Iran weiter zugenommen. Nach Angaben der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte waren bei dem Luftangriff neben den sieben Mitgliedern der iranischen Revolutionsgarden neun weitere Menschen getötet worden. Der Iran machte umgehend Israel für den Angriff verantwortlich – Israel bestätigte dies nicht. Irans geistliches Oberhaupt Chamenei drohte nach dem Vorfall, Israel werde „bestraft werden“.

Israel hat wegen des Krieges im Gazastreifen und zunehmender Spannungen mit dem Iran eine Stärkung seiner Verteidigungskräfte angekündigt. Die Armee verhängte am Donnerstag eine Urlaubssperre für ihre Kampfeinheiten, blockierte GPS-Signale an bestimmten Orten und stärkte nach eigenen Angaben die „Wachsamkeit“ des Militärs, insbesondere bei der Luftabwehr. Ministerpräsident Benjamin Netanjahu bekräftigte den Willen und die Bereitschaft Israels, sich zu verteidigen.

Seit Beginn des Krieges im Gazastreifen hat Israel auch seine Angriffe auf iranische Ziele und auf Teherans Verbündete in Syrien und dem Libanon verstärkt. Fast täglich kommt es seitdem zu gegenseitigem Beschuss zwischen Israel und der pro-iranischen Hisbollah in den beiden Nachbarländern.