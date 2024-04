Einen Tag nach dem schweren Erdbeben in Taiwan haben Helfer am Donnerstag fieberhaft daran gearbeitet, dutzende in Straßentunneln verschüttete Menschen zu befreien.

Insgesamt waren nach Behördenangaben mehr als 600 Menschen weiterhin von der Außenwelt abgeschnitten, die meisten von ihnen in einem Luxushotel und einer Freizeiteinrichtung, deren Zufahrtswege durch Erdrutsche versperrt waren. Sechs Arbeiter konnten derweil in einer dramatischen Aktion per Hubschrauber aus einem Gips-Bergwerk gerettet werden. Während die Behörden Kontakt zu rund 600 von der Außenwelt abgeschnittenen Menschen herstellen konnten, war das Schicksal von 38 weiteren noch unklar.

In der am schwersten betroffenen Stadt Hualien suchten mehr als hundert Menschen aus Angst vor Nachbeben in Zelten auf dem Gelände einer Grundschule Zuflucht, darunter der an der örtlichen Universität lehrende Professor Hendri Sutrisno mit seiner Frau und dem gemeinsamen Baby. „Wir haben hier alles, was wir brauchen – Decken, eine Toilette und einen Ort, um auszuruhen“, sagte der 30-Jährige. Am Donnerstag waren zahlreiche Nachbeben zu spüren, allerdings waren sie deutlich schwächer als am Vortag.

Bei dem Erdbeben der Stärke 7,4 am Mittwoch waren laut jüngsten Angaben zehn Menschen ums Leben gekommen und mehr als tausend weitere verletzt worden, zahlreiche Gebäude wurden beschädigt. Es war das schwerste Beben in Taiwan seit einem Vierteljahrhundert. Strenge Bauvorschriften konnten offenbar jedoch eine größere Katastrophe verhindern. Vor rund 25 Jahren, im September 1999, waren bei einem Erdstoß der Stärke 7,6 in Taiwan etwa 2.400 Menschen ums Leben gekommen. Es war die folgenschwerste Naturkatastrophe in der Geschichte der Insel.

Hunderte Menschen harrten derweil in einem Luxushotel und einem Jugend-Sportzentrum in der Nähe des Taroko-Nationalparks aus, weil die Zufahrtsstraßen durch Erdrutsche blockiert waren. Am Donnerstagnachmittag gelang es, eine andere Straße zu dem Park freizuräumen, dutzende Menschen konnten dadurch rund 30 Stunden nach dem Beben gerettet werden. Helfer verteilten Trinkwasserflaschen und führten die Geretteten zu Sanitätszelten. Neben der Suche nach Vermissten und Eingeschlossenen liefen umfangreiche Maßnahmen an, um beschädigte Straßen zu reparieren und Gebäude in gefährlicher Schieflage zu stützen.

Beben in Region Fukushima

Ein Erdbeben der Stärke 6,0 hat am Donnerstag nun den Nordosten Japans erschüttert. Der japanischen Wetterbehörde zufolge ereignete sich das Beben in der nordöstlichen Region Fukushima – eine Tsunami-Warnung wurde nicht herausgegeben. Unmittelbar nach dem Erdbeben, dessen Epizentrum in einer Tiefe von 40 Kilometern lag und das auch in der Hauptstadt Tokio zu spüren war, gab es keine Berichte über Schäden oder Verletzte.

Der Betreiber des zerstörten Atomkraftwerks Fukushima, Tepco, teilte mit, an der Anlage seien „keine Anomalien“ festgestellt worden. Das AKW war 2011 infolge eines schweren Erdbebens und eines Tsunamis beschädigt worden. Infolge der Naturkatastrophe kamen damals rund 18.500 Menschen ums Leben.

Japan liegt in einem der tektonisch aktivsten Gebiete der Welt und verfügt über strenge Baunormen, die sicherstellen sollen, dass die Gebäude auch starken Beben standhalten. Die Inselgruppe mit rund 125 Millionen Einwohnern wird jedes Jahr von etwa 1.500 Erschütterungen heimgesucht, von denen die meisten keine Schäden anrichten.