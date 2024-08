Spanien / Medien: Vater von Barça-Star Yamal niedergestochen

Der Angriff soll auf offener Straße passiert sein. Die Hintergründe sind noch unklar. Den Berichten zufolge geht dem Angriff ein Streit voraus.

Der Vater des spanischen Fußball-Europameisters Lamine Yamal ist Medienberichten zufolge niedergestochen worden. Er wurde am Mittwochabend in der Stadt Mataró, rund 30 Kilometer nordöstlich von Barcelona, angegriffen, wie die Zeitung „La Vanguardia“ unter Berufung auf die Polizei und andere spanische Medien meldete.

Der Mann erlitt demnach zwei Stichwunden in den Unterleib und wurde in ernstem Zustand in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr bestehe aber nicht. Sein Zustand sei stabil. Offizielle Bestätigungen für den Vorfall gab es zunächst nicht.

Ermittlungen und Festnahmen

Die Polizei habe drei Verdächtige festgenommen. Ihnen werde versuchter Mord vorgeworfen. Dem Angriff war den Berichten zufolge ein Vorfall vorausgegangen, in den Yamals Vater und drei Verdächtige verwickelt gewesen sein sollen. Er sei von diesen beschimpft und mit Wasser beworfen worden, als er auf der Straße spazierte, habe er der Polizei berichtet.

Yamal (17), der für den FC Barcelona spielt, hatte bei der Europameisterschaft mit dem spanischen Nationalteam den Titel geholt. Er wuchs in Mataró auf. Sein Vater stammt aus Marokko, seine Mutter aus Äquatorialguinea.