Knapp elf Jahre nach den tödlichen Schüssen auf seine Freundin Reeva Steenkamp ist Oscar Pistorius aus der Haft entlassen worden – und lebt jetzt im Luxus unter strengen Auflagen.

Als Oscar Pistorius am Freitag das Gefängnis in Atteridgeville verließ und in die Backstein-Luxus-Villa seines Onkels Arnold zog, spürte June Steenkamp immer noch den „Schmerz“. In ihrer Trauer um Tochter Reeva verbüße sie mit all den anderen, „die zurückbleiben, eine lebenslange Haftstrafe“.

Pistorius, einst als „Blade Runner“ weltberühmt und gefeiert, hingegen ist nun frei. Auf Bewährung. Knapp elf Jahre nach den tödlichen Schüssen auf seine damalige Freundin Reeva Steenkamp.

Pistorius sei „jetzt zu Hause“, hieß es. Aus Gründen der „Sicherheit“ hatte die Strafvollzugsbehörde vorab keine Uhrzeit oder andere Details für die Haftentlassung des 37-Jährigen bekannt gegeben. Zudem war klar, dass der Südafrikaner kein Statement abgeben würde: Der ehemalige Weltklasse-Athlet darf wie alle anderen auf Bewährung Entlassenen keine Interviews geben.

„Er wird behandelt wie jeder andere auch“, sagte Singabakho Nxumalo, Sprecher der Bewährungsbehörde. Und so gelten für Pistorius, sechsmaliger Gold-Gewinner bei Paralympics und sechsmaliger Weltmeister, strenge Auflagen. „Zum Beispiel wird von ihm erwartet, dass er zu bestimmten Zeiten des Tages zu Hause ist“, sagte Nxumalo: „Er darf keinen Alkohol und andere verbotene Substanzen konsumieren.“

Außerdem muss Pistorius ein Programm zur Resozialisierung absolvieren. Dazu zählen gemeinnützige Arbeit sowie ein Anti-Aggressionstraining. Seine Bewährungszeit dauert bis 2029.

Streng bewacht

Leben wird Pistorius wohl erst einmal in einem Anwesen seines Onkels Arnold, einem Unternehmer. Das dreistöckige Haus mit zwölf Schlafzimmern steht in Waterkloof, einem edlen Vorort von Pretoria. Natürlich wird es streng bewacht, am Freitag versammelten sich zahlreiche Reporter um das Grundstück. Pistorius darf Waterkloof nur mit Erlaubnis verlassen.

Es war der Valentinstag 2013, als Pistorius durch die geschlossene Badezimmertür seines Hauses in Pretoria schoss und so Reeva Steenkamp tötete. „Der Tag, der das Leben für immer veränderte“, schrieb ihre Mutter nun: „Es kann keine Gerechtigkeit geben, wenn dein geliebter Mensch niemals zurückkommt, und keine noch so lange Haftstrafe wird Reeva zurückbringen“. Aber die strengen Bewährungsauflagen für Pistorius sendeten die „klare Botschaft aus, dass geschlechtsspezifische Gewalt“ vom südafrikanischen Justizsystem ernst genommen werde, meinte June Steenkamp.

2014 wurde Pistorius zunächst wegen fahrlässiger Tötung zu fünf Jahren Haft verurteilt. Nach Widerspruch der Staatsanwaltschaft wurde er 2017 schließlich vom Obersten Berufungsgericht wegen Mordes zu 13 Jahren und fünf Monaten Gefängnis verurteilt. Ende November hatte Pistorius mit seinem zweiten Antrag auf Bewährung Erfolg.

Vor dem gewaltsamen Tod seiner Freundin hatte Pistorius, damals der schnellste Mensch ohne Beine, Sportgeschichte geschrieben. Bei den Olympischen Spielen 2012 in London lief er als erster Behinderter über die 400 m gegen nicht-behinderte Athleten. Pistorius war ganz oben. Ist tief gefallen. Und nun wieder frei. (SID)