Bald sind Sommerferien. Wie immer steht das Europäische Verbraucherzentrum (EVZ) in Luxemburg den Reisenden zur Seite, um ihre Rechte geltend zu machen und Zweifel zum Thema Reisen zu klären. Das Zentrum hatte am Montag zu einem „Midi des consommateurs“ eingeladen, um das Bewusstsein für dieses Thema zu schärfen und über die Rechte der Reisenden zu informieren. Denn auch wenn Reisen Spaß macht, können unerwartete Situationen den langersehnten Urlaub stören und ihn mitunter vermiesen: Flug-, Bus- oder Zugverspätungen, verlorenes Gepäck, Zustand der Ferienunterkunft, Leistungen, die nicht eingehalten werden, wie zum Beispiel ein geschlossenes Schwimmbecken oder ein nicht verfügbares Mietauto. Beispiele gibt es viele. Die Juristen des EVZ zeigen, wie die EU in solchen und ähnlichen Fällen die Rechte der Reisenden schützt. Bereits seit 1991 ist das Europäische Verbraucherzentrum in Luxemburg Anlaufstelle, um Bürger bei grenzüberschreitenden Verbraucherangelegenheiten kostenlos zu informieren, zu beraten und zu unterstützen. Kontakt und Info: info@cecluxembourg.lu. (mago)