Am 7. November kämpfen zwei fünfköpfige Teams im ersten Studenten-Battle Luxemburgs um den Titel „Bestes #FeedYourBrainNow Rednerteam des Jahres“(Link Facebook). Das Ziel der jungen Debattenredner ist es, die Jury von den eigenen Argumenten zu überzeugen.

Das Thema passt zur bevorstehenden Präsidentschaftswahl auf der anderen Seite des Atlantiks: Soll die EU die nächste US werden? Die Schwierigkeit liegt hier weder im begrenzten Zeitrahmen noch in der Sprache (debattiert wird auf Englisch) – der Druck entsteht dadurch, dass keines der beiden Teams weiß, ob es Für- oder Gegen-Argumente vortragen wird.

Sven: „Debates entail a deeper understanding of how communities are constructed“

Welches Team welche Seite vertritt, wird vor der Debatte ausgelost. Somit wird die Vorbereitung erschwert. Doch die Teams bekommen professionelle Hilfe, denn sie werden von Le Jeudi– und Tageblatt-Journalisten gecoacht.

Das Motto: eine Debatte kann nur in einer guten Streitkultur funktionieren. Bewertet werden die Studenten nicht nur für Rhetorik, sondern auch für Zusammenspiel, Glaubwürdigkeit und Humor.

Michel: „Very excited about taking part at the student debate!“

Übrigens, Debattieren an Hochschulen hat eine lange Tradition: In Großbritannien beispielsweise wurde der erste Debattierclub bereits 1815 an der Universität von Cambridge gegründet. In den USA gehört das Debattieren zur Schulausbildung, genauso wie der Schulsport.

University of Luxembourg | Campus Belval am 7. November 2016 um 12.30 Uhr